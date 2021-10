Giuntoli: «Ospina e Meret sono professionisti. Spalletti sceglierà di partita in partita chi ritiene più adatto» (Di domenica 17 ottobre 2021) Ai microfoni di Dazn poco prima del calcio di inizio di Napoli-Torino, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il Napoli può riprendersi la vetta e andare a +7 sull’Inter. «Una squadra che ha ambizione non deve guardare le situazioni intermedie, deve pensare a vincere e basta senza pensare agli altri né ai punti di distacco, il percorso è ancora molto lungo. partita molto delicata contro una squadra forte e ben allenata». Su Ospina in porta: come si fa a gestire i due portieri? «sono dei grandi professionisti, si stimano molto. Il mister sceglierà di volta in volta il portiere che ritiene più adatto a vincere quella partita». Sul rinnovo di Insigne: «Insigne lo vediamo benissimo, pensa ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 17 ottobre 2021) Ai microfoni di Dazn poco prima del calcio di inizio di Napoli-Torino, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano. Il Napoli può riprendersi la vetta e andare a +7 sull’Inter. «Una squadra che ha ambizione non deve guardare le situazioni intermedie, deve pensare a vincere e basta senza pensare agli altri né ai punti di distacco, il percorso è ancora molto lungo.molto delicata contro una squadra forte e ben allenata». Suin porta: come si fa a gestire i due portieri? «dei grandi, si stimano molto. Il misterdi volta in volta il portiere chepiùa vincere quella». Sul rinnovo di Insigne: «Insigne lo vediamo benissimo, pensa ...

