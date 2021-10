Gita in montagna tragica: si sporge per una foto, precipita nel burrone e muore a 29 anni (Di domenica 17 ottobre 2021) Grave incidente sull'Appennino tosco - emiliano : un escursionista di 29 anni , Andrea Cembali, è morto cadendo dalla via dei Balzi dell'Ora, nel comprensorio del Corno alle Scale, (Bologna). Sarebbe ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Grave incidente sull'Appennino tosco - emiliano : un escursionista di 29, Andrea Cembali, è morto cadendo dalla via dei Balzi dell'Ora, nel comprensorio del Corno alle Scale, (Bologna). Sarebbe ...

Advertising

Mariquita_la1a : RT @leggoit: #Bologna Gita in montagna tragica: si sporge per una foto, precipita nel burrone e muore a 29 anni - leggoit : #Bologna Gita in montagna tragica: si sporge per una foto, precipita nel burrone e muore a 29 anni - Baldaranza : RT @e_romanzi: Gita in montagna #BuonaDomenica ?? mia - CartaCastelli : RT @e_romanzi: Gita in montagna #BuonaDomenica ?? mia - e_romanzi : Gita in montagna #BuonaDomenica ?? mia -