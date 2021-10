Giornata Internazionale per l’eliminazione della Povertà: gli effetti della Pandemia (Di domenica 17 ottobre 2021) Il 17 ottobre del 1987, centomila persone risposero all’appello di Joseph Wresinski; il sacerdote, fondatore del Movimento per i diritti umani ATD Quarto Mondo, decise di radunare intorno al Trocaderò di Parigi una folla che richiedesse all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il riconoscimento della Povertà come violazione dei diritti umani. In quel luogo simbolo, dove nel 1948 era stata sottoscritta la dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Dopo qualche anno, nel 1992 fu proprio l’Assemblea Generale ad istituire (il 17 ottobre) la Giornata Internazionale per l’eradicazione (o eliminazione) della Povertà. Come spiega chiaramente Actionaid, si parla di Povertà estrema quando una persona o tutti gli abitanti di un’intera ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 ottobre 2021) Il 17 ottobre del 1987, centomila persone risposero all’appello di Joseph Wresinski; il sacerdote, fondatore del Movimento per i diritti umani ATD Quarto Mondo, decise di radunare intorno al Trocaderò di Parigi una folla che richiedesse all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il riconoscimentocome violazione dei diritti umani. In quel luogo simbolo, dove nel 1948 era stata sottoscritta la dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Dopo qualche anno, nel 1992 fu proprio l’Assemblea Generale ad istituire (il 17 ottobre) laper l’eradicazione (o eliminazione). Come spiega chiaramente Actionaid, si parla diestrema quando una persona o tutti gli abitanti di un’intera ...

