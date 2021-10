Giorgio Petrosyan rassicura: “L’intervento è andato bene, la mandibola è fissata” (FOTO) (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo il terribile ko inferto dal campione tailandese Superbon Banchamek con un calcio destro alla testa, Giorgio Petrosyan sta meglio. Il campione italoarmeno di kickboxing, che non perdeva da otto anni, si è sottoposto ad intervento a Singapore ed è ricoverato presso l’Hospital Farrer Park per la frattura della mandibola. Fallita la scalata al titolo One Fc dei pesi piuma, la leggenda guarda già avanti, e per ora rassicura i fan sulle sue condizioni: “Ieri i medici hanno fissato la mia mandibola con due placche. L’intervento è andato bene. Mi sento già meglio. Grazie a tutti per il supporto. Vi terrò aggiornati“, ha scritto sui suoi profili social. PAURA PER Petrosyan: IL VIDEO DEL KO View this post on ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo il terribile ko inferto dal campione tailandese Superbon Banchamek con un calcio destro alla testa,sta meglio. Il campione italoarmeno di kickboxing, che non perdeva da otto anni, si è sottoposto ad intervento a Singapore ed è ricoverato presso l’Hospital Farrer Park per la frattura della. Fallita la scalata al titolo One Fc dei pesi piuma, la leggenda guarda già avanti, e per orai fan sulle sue condizioni: “Ieri i medici hanno fissato la miacon due placche.. Mi sento già meglio. Grazie a tutti per il supporto. Vi terrò aggiornati“, ha scritto sui suoi profili social. PAURA PER: IL VIDEO DEL KO View this post on ...

