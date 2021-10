Giorgio Petrosyan | frattura alla mandibola per l’italoarmeno | intervento e poi ritorno in Italia

(Di domenica 17 ottobre 2021) Le condizioni didestano meno preoccupazione rispettoserata di ieri, quando il campione italoarmeno di kickboxing è finito ko privo di sensi dopo un calcio al volto portato dall’avversario Banchamek a Singapore. Oltre al mancato assalto al titolo One Fc dei pesi piuma,ha riportato ladella. Nelle prossime ore il campione nostrano, sconfitto per la prima volta dopo otto anni, si sottoporrà achirurgico in un centro specializzato, poi ilindove proseguirà il recupero.-BANCHAMEK: IL VIDEO DEL KO SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Kickboxing Le condizioni di Giorgio #Petrosyan dopo la paura di poche ore fa a Singapore - LaStampaTV : VIDEO | Kick boxing, brutale KO di Banchamek al pugile italo-armeno Giorgio Petrosyan: 'addormentato' con un calcio… - official_arena : Racconto della prima sconfitta di Giorgio Petrosyan dal 2013, che nessuno si aspettava così. - mahinyamahinya : SUPERBON VS GIORGIO PETROSYAN Full fight #kickboxing - zazoomblog : Paura per Giorgio Petrosyan: perde i sensi dopo un calcio alla testa è ricoverato (VIDEO) - #Paura #Giorgio… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Petrosyan

La Gazzetta dello Sport

Le condizioni didestano meno preoccupazione rispetto alla serata di ieri, quando il campione italoarmeno di kickboxing è finito ko privo di sensi dopo un calcio al volto portato dall'avversario ...Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene, che a Singapore è finito al tappeto dopo un violentissimo calcio alla testa contro il suo avversario per il titolo One Fc dei pesi piuma, Superbon Banchamek. Il calcio al volto ha ...Kickboxing, le condizioni di Giorgio Petrosyan dopo il calcio alla testa e il ricovero in seguito al match contro Banchamek a Singapore ...Bruttissimo ko per il kickboxer italiano di origini armene Giorgio Petrosyan, che a Singapore è finito al tappeto dopo un violentissimo calcio alla testa contro il suo avversario per il titolo One Fc ...