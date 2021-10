(Di domenica 17 ottobre 2021) «Nellacontro tutti i fascismi e gli estremismi sventola la, ovvero uno dei regimi più sanguinaristoria dell’umanità. Alè».ha commentato con due post su Facebook laa Romavigilia del voto.: «Landini ringrazia Lamorgese di aver trattato con neofascisti?» In un altro post la leader di Fratelli d’Italia ha scritto: «A seguito delle devastazioni nella sededi sabato scorso, a opera di Forza Nuova, la Confederazione ha annunciato unaquale ha aderito la triplice sindacale. Titolo ...

Advertising

boia_er : RT @Mirith_: Mai più 'FASSSSISMI', il governo SSSSIOLGA le forze FASSSSSSSISTE! PAROLA DI LANDINI ?? Giorgia Meloni svergogna Landini: “P… - paolo97745638 : @GiorgiaMeloni E la madre, donna, cristiana (eh tantissimo) Giorgia Meloni di questa oscenità’ non dice nulla. Che… - ndiamobenemolto : RT @christianraimo: (thread) 1. Ho letto il pezzo di @il_cappellini stamattina su Repubblica che racconta la formazione culturale e politic… - Mirith_ : Mai più 'FASSSSISMI', il governo SSSSIOLGA le forze FASSSSSSSISTE! PAROLA DI LANDINI ?? Giorgia Meloni svergogna… - SecolodItalia1 : Giorgia Meloni: «Alla manifestazione della Cgil sventolava la bandiera dell’Unione Sovietica»… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

la Repubblica

La designazione del suo nome è avvenuta su impulso soprattutto della leader di Fratelli d'Italia, su cui poi anche Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Antonio Tajani e il blocco ...ha espresso una netta condanna di quello che ha chiamato l'orrore nazifascista. Parole chiare che confermano una indiretta presa di distanza, da tutti attesa in maniera più esplicita, ...Perché non è solo la piazza della Cgil. La linea di confine è sostanziale. Da destra A sinistra nell’arco costituzionale. I neofascisti vanno sciolti ...Tornata rischiosa per il centrosinistra. Il centrodestra punta a ribaltare l'esito del primo turno e già prenota l'affermazione a Trieste. L'incognita grillina pesa sia a Roma sia a Torino ...