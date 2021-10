Ginnastica, Mondiali 2021: ordini di rotazione qualificazioni. Italia stanotte in seconda suddivisione. In gara anche USA, Cina e tante big (Di domenica 17 ottobre 2021) Lunedì 18 ottobre incominceranno i Mondiali 2021 di Ginnastica artistica. A Kitakyushu (Giappone) si inizia con la prima parte delle qualificazioni femminili, scenderanno in pedana le prime sette suddivisioni (delle dieci previste, le altre tre andranno in scena martedì). Il via alle ore 02.45 Italiane, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi. Prima suddivisione con la Cina pronta a regalare subito spettacolo. L’Italia sarà impegnata a partire dalle ore 04.15 in una seconda suddivisione che comprende anche Olanda, Gran Bretagna e Ungheria. Alle ore 06.00 toccherà agli USA e al Canada, mentre la quarta suddivisione delle ore 07.30 non dovrebbe regalare grandissime emozioni ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Lunedì 18 ottobre incominceranno idiartistica. A Kitakyushu (Giappone) si inizia con la prima parte dellefemminili, scenderanno in pedana le prime sette suddivisioni (delle dieci previste, le altre tre andranno in scena martedì). Il via alle ore 02.45ne, in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi. Primacon lapronta a regalare subito spettacolo. L’sarà impegnata a partire dalle ore 04.15 in unache comprendeOlanda, Gran Bretagna e Ungheria. Alle ore 06.00 toccherà agli USA e al Canada, mentre la quartadelle ore 07.30 non dovrebbe regalare grandissime emozioni ...

