Ginnastica, Mondiali 2021: Andrade e Murakami rinunciano all'all-around! Saltano le favorite, possibili chance azzurre (Di domenica 17 ottobre 2021) Scossone alla vigilia dei Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, che scatteranno questa notte a Kitakyushu (Giappone). Due delle grandi favorite di questa rassegna iridata hanno infatti deciso di non gareggiare su tutti gli attrezzi, chiamandosi così fuori dalla lotta per la conquista delle medaglie nel concorso generale. Stiamo parlando della brasiliana Rebeca Andrade e della giapponese Mai Murakami, ovvero seconda e quinta sul giro completo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'all-around nel Sol Levante risulta dunque impoverito di altri due ulteriori elementi, oltre alle tante assenti della vigilia che hanno scelto di non presentarsi all'appuntamento proprio perché troppo a ridosso dei Giochi. La sudamericana ha chiaramente detto di sentirsi troppo affaticata e ha rinunciato al corpo ...

