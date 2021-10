GF Vip | Soleil Sorge a rischio eliminazione | invoca l’aiuto del Brasile

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 ottobre 2021)è ufficialmente adalla casa Grande Fratello Vip, intanto tra i suoi fedeli fan si fanno spazio quelli brasiliani, dando così vita ad una nuova polemica ai danni del reality sul sospetto generale che il televoto del gioco sia truccato. Ma cosa spinge i brasiliani a voler salvare dalla prova televoto settimanale,? A quanto pare alla base del sostegno dalper l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vi è il rapporto maturato tra quest’ultima e un’ex gieffina: Dayane Mello. Gf vip,finisce in nomination La nuova puntata del Gf vip 6 andata in onda lo scorso venerdì 15 ottobre 2021 su Canale 5, ha vistofinire in nomination contro altre attrettanto ...