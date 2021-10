Gf Vip | Costantino Vitagliano vuole tornare nella casa

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nostalgia per l’antesignano dei tronisti di Uomini e Donne che diverse anni fa partecipò al Grande Fratello Vip: “Era un periodo molto delicato ed importante e non ho mai voluto sbandierare la mia privacy. Ora tornerei lì perché è una bella vetrina per tutti”., conosciuto da tutti per essere stato il primo tronista di Uomini e Donne, intervistato da Francesco Fredella per RTL 102.5 News a Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

tempoweb : #Costantino Vitagliano riappare e svela i piani futuri: 'Il #GfVip? Tornerei nella casa. Ma sogno di fare il condut… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Costantino

SoloDonna

... il reality targato Amazon Prime Video in cui un gruppo dideve riuscire a fuggire. Non solo ... presentatori e presentatrici TV come Vanessa Incontrada ,Della Gherardesca e Diletta ...Domani, lunedì 18 ottobre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, l'ex gieffinoVitagliano ha rilasciato un'intervista a Francesco Fredella per RTL 102.5 News a Trends & Celebrities in cui ha rivelato il suo desiderio di rientrare nella ...“Tutti qui a fare notizia su una coppia che si lascia. Ma è così importante pubblicare questa notizia?”. Nonostante il post amletico, sui social il caso Nara-Icardi ...Un concorrente del Grande Fratello Vip in questi giorni è stato sottoposto a visite mediche all’interno della casa più spiata d’Italia, perché ha avuto la febbre abbastanza alta unita ad altri sintomi ...