GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 10 | “Il cappotto di Giucas Mariolo Casella”

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 17 ottobre 2021) Che non si azzardino a lamentarsi degli ascolti bassi eh! Perché l’ultima puntata del gf era “la copia di mille riassunti” cit. Abbiamo rivisto le stesse cose, le stesse scene, e quando ho pensato,che la parte che ho amato di più, è stata quella dedicata ae al, ho capito che c’era un problema?, all’ anagrafe Giuseppe, mi ha fatto morire dal ridere. Solo a lui poteva venire in mente nel bel mezzo delle nomination di chiedere se gli avevano accettato la richiesta per fare ilesterno della sua casa. Ma come gli è venuta? Ma poi, quando ha detto di volere la forfora al posto del fosforo? Basta è il mio preferito e lo porterò alla fine, lottando se ce ne sarà bisogno? Io ve lo dico, sono piena della Cipriani, il ...