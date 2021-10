Germania | precipita elicottero nel Baden-Württemberg | 3 morti

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tre persone sono rimaste uccise oggi quando unto nello stato federale tedesco del, nel sud est della. Secondo la ricostruzione della polizia, l’modello Robinson R44 èto su un bosco nella zona di Buchen per ragioni ancora da determinare. A bordo vi era il pilota e due passeggeri. Non sono ancora state rese note le identità delle vittime. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Germania precipita

