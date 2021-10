Genoa-Sassuolo, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 17 ottobre 2021) La Serie A è ripartita dopo le due settimane di pausa per le Nazionali. In campo, tra le tante squadre di massima Serie, vedremo Genoa e Sassuolo in una sfida chiave per i due tecnici. La squadra di mister Davide Ballardini viene da solo due punti nelle ultime quattro giornate di campionato giocate, contro squadre per nulla irresistibili. Ciliegina sulla torta, amarissima, è stata la brutta sconfitta nell’ultima partita contro la Salernitana. La formazione di mister Alessio Dionisi, invece, arriva da soli tre punti nelle ultime quattro giornate. L’organico dei neroverdi dimostra sempre carattere, anche quando va in svantaggio, ma l’allenatore ex Empoli deve ancora trovare la quadra per non fare rimpiangere mister Roberto De Zerbi. È una sfida, quella di Marassi, che vede due allenatori estremamente in bilico. Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) LaA è ripartita dopo le due settimane di pausa per le Nazionali. In campo, tra le tante squadre di massima, vedremoin una sfida chiave per i due tecnici. La squadra di mister Davide Ballardini viene da solo due punti nelle ultime quattro giornate di campionato giocate, contro squadre per nulla irresistibili. Ciliegina sulla torta, amarissima, è stata la brutta sconfitta nell’ultima partita contro la Salernitana. La formazione di mister Alessio Dionisi, invece, arriva da soli tre punti nelle ultime quattro giornate. L’organico dei neroverdi dimostra sempre carattere, anche quando va in svantaggio, ma l’allenatore ex Empoli deve ancora trovare la quadra per non fare rimpiangere mister Roberto De Zerbi. È una sfida, quella di Marassi, che vede due allenatori estremamente in bilico. Ecco le ...

