Gasperini | “Quello di Empoli è sempre stato un campo ostico Zapata poco in condizione dopo il ritorno dalla Nazionale”

(Di domenica 17 ottobre 2021) Il tecnico atalantinoha parlatola vittoria contro l’. Ecco le sue parole a DAZN: “Questo èunper noi, l’è una squadra propositiva che può creare delle opportunità, credo che abbiamo fatto una buona partita. Ce la siamo complicati qualche volta, ma abbiamo creato molto e ottenuto tre punti molto importanti. Noi dobbiamo pensare anche alla Champions,era tornato l’altro giorno, lo avevamo lasciato in grandissimae l’abbiamo ritrovato un po’ meno. Èimportante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era reduce da un lunghissimo infortunio, ha fatto un primo tempo buono. Nell’arco del match avrei dovuto sostituirlo e, avendo già speso uno slot per ...

Advertising

infoitsport : ATALANTA - Gasperini: 'Quello dell'Empoli è un campo ostico' - la_stordita : RT @JulianRoss79: @Matador1337 @la_stordita Ma quello ormai manco mi innervosisce più, è scontato. È tutto il resto che mi fa impazzire...… - JulianRoss79 : @Matador1337 @la_stordita Ma quello ormai manco mi innervosisce più, è scontato. È tutto il resto che mi fa impazzi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Quello dell'Empoli è un campo ostico' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Gasperini: 'Quello dell'Empoli è un campo ostico' -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini Quello

Naturalmente disi è parlato a più riprese, già come allenatore che ha riportato il Genoa ... Soprattutto, il merito del tecnico piemontese èdi aver portato la società ad essere ...schiera Muriel dal 1 e Zapata a gara in corso. In conferenza stampa, il tecnico implorava ... Il suo campionato inizia qui, forse anchedel Sassuolo.Il tecnico dell’Atalanta ha parlato a fine gara svelando i suoi cambi e tessendo le lodi della squadra avversaria L’allenatore nerazzurro è soddisfatto della prestazione dei suoi e della vittoria otte ...Diretta Empoli Atalanta streaming video e tv del match valevole per l'ottava giornata d'andata di Serie A: probabili formazioni e pronostico.