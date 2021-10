(Di domenica 17 ottobre 2021)al. I Carabinieri della Stazione dihannoundi origini ucraine, residente a Roma e con precedenti. È ritenuto responsabile di furto di capi di abbigliamento e profumi all’interno di tre attività commerciali del centroVillage di. Leggi anche: Paura a Roma, falcia tre ragazzi davanti alla discoteca, poi si dà alla fuga: è caccia al pirata della stradaal, cosa è successo L’uomo, nella serata di ieri, si è introdotto in tre distinte attività commerciali e previa rimozione delle placche antitaccheggio, ha asportato un giubbotto, un paio di scarpe, un profumo e due trousse di cosmetica. La commessa di una delle ...

Advertising

CorriereCitta : Furti al Valmontone Outlet, derubati tre negozi: arrestato un 52enne -

Ultime Notizie dalla rete : Furti Valmontone

Il Corriere della Città

I carabinieri della stazione, hanno arrestato ieri mattina, un addetto alla sorveglianza notturna del parco divertimento resosi responsabile, stando alle accuse, del furto di generi alimentari dall'interno dell'area di ...Due addetti alle pulizie sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia del posto per aver compiuto diversi. Tutto è avvenuto in meno di 48 ore. Il primo è finito in manette l'altro ieri.(MeridianaNotizie) Valmontone, 17 ottobre 2021 - I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato un 52enne di origini ucraine, residente a Roma e con precedenti, ritenuto responsabile di fu ...L'addetto alla sorveglianza notturna del parco divertimenti è finito nei guai dopo alcune segnalazioni di ammanchi di generi alimentari dall'area ristorazione della struttura ...