Furia Mihajlovic contro la direzione arbitrale | lo sfogo in diretta tv

Advertising

TuttoMercatoWeb : Bologna, Mihajlovic è una furia: 'Becao non può toccare Skorupski. Perché il VAR non interviene?' -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Mihajlovic

è unaper il tiro dal dischetto concesso e si fa espellere, il finale è tutto dei padroni di casa che però si trovano davanti un super Sirigu. Alla fine è un pari che accontenta solo ...La rabbia di" Succede alle volte che l'arbitro faccia quel che non deve. Meritavamo di vincere, ho ancora negli occhi l'ultima occasione e ai ragazzi non posso rimproverare nulla ", ha ...Gol da antologia, assist a raffica, entra negli altri due gol Le pagelle del Bologna - Barrow gol da antologia, Hickey è una furia. Medel 6,5 - Lì, nel mezzo, è il più piccolo tra i difensori ma non s ...