Francesco Facchinetti picchiato da Conor McGregor | “Vivo per miracolo | potevo morire”

Leggi su cityroma

(Di domenica 17 ottobre 2021) Disavventura notturna per. Accade a Roma, il conduttore radiofonico (da pochi giorni conduce un nuovo programma giornaliero su Radio 105) si trovava ad una festa in un hotel, il St.Regis come racconta sui suoi social. L’intento suo era quello di conoscere, lottatore irlanedese di arti marziali miste, ma secondo quanto raccontato dasui social l’incontro si sarebbe concluso in modo improvviso e decisamente non bene. Un pugno in pieno volto e un labbro spaccato. No, non è un match, pare sia la realtà dell’accaduto.su Instagram: Eravamo insieme, abbiamo parlato e ci siamo divertiti per due ore, poi dal nulla si è scagliato contro di me: sonoper...