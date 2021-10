Francesco Facchinetti | “Conor McGregor mi ha tirato un pugno in bocca spaccandomi labbro e naso È violento e pericoloso | l’ho denunciato” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021)gonfio e unspaccato. Cosìsi è presentato sui social nella mattinata di oggi 17 ottobre. Il cantante, conduttore tv e manager hatramite Instagram stories di essere stato aggredito nelle scorse ore da, il combattente irlandese che si trova a Roma in questi giorni per far battezzare il figlio in Vaticano. “In questo momento mi trovo neltel Parco dei Principi, a Roma. Non so quando pubblicherò questoperò alle due e mezza di questa notte sono stato aggredito dal signor, mi haunin, mi ha spaccato ilsopra, sotto e ...