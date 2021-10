Francesco Facchinetti aggredito da un campione?

(Di domenica 17 ottobre 2021) Quella che sarebbe dovuta essere una buonissima serata si è trasformata in una notte di tristezza e paura per, il quale è stato…e da qualcuno di molto conosciuto.ha scelto di intervenire subito su Instagram così da spiegare nel dettaglio l’aggressione in cui è stato coinvolto questa notte. Su Instagram il conduttore ha subito puntualizzato che la mossa più giusta – e che ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - DiouaniKhalid : RT @Corriere: Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - Dorian221190 : RT @Corriere: Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

ROMA - 'Sono stato aggredito alle 2.30 di questa notte da Conor McGregor , che mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro e il naso '. Inizia così il racconto di, che tramite alcune storie Instagram denuncia l'aggressione subita dal campione americano di MMA , a Roma da alcuni giorni per il battesimo del figlio in Vaticano. 'È una ...AGI - 'Qua siamo alla follia, senza una ragione il signor McGregor mi ha aggredito davanti a diversi testimoni '. Cosìdenuncia con una storia su Instagram la disavventura avvenuta a Roma nel corso di una festa privata in un noto albergo del centro storico. ' Mi ha aggredito senza motivazione , ...La moglie: «Poteva morire. Da qualche giorno il fighter irlandese era a Roma e dopo aver passato la serata in compagnia di Francesco Facchinetti lo ha picchiato dal nulla. E’ una persona pericolosa».McGregor ora è stato denunciato, ma questo non sarebbe il primo episodio in cui il campione di arti marziali miste si mette nei guai.