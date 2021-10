Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor senza una motivazione

(Di domenica 17 ottobre 2021) Con una serie di storiesha denunciato l’aggressione di. Su Instagramha raccontato che il lottatore irlandese gli ha dato un pugnoalcun motivo. Una situazione assurda perché i due stavano parlando da circa due ore, erano a una festa in un noto hotel di Roma, circondati da altre persone, da amici del conduttore e anche guardie del corpo diregistra i video, spiega che non sa quando li pubblicherà, è notte, poi questa mattina decide di mostrare tutto. Il labbro superiore e inferiore spaccati, anche il naso è ridotto male, tutto con un solo pugno datomotivo dall’atleta più pagato al mondo. Ieri abbiamo ...

... è un mini - show - ha detto ancora Faissol - ma io sono rimasta paralizzata perché tutte le guardie del corpo di Conor lo tenevano contro il muro, lui voleva continuare a picchiare. C'era ...Il lottatore irlandese è a Roma per il battesimo di uno dei figli. La denuncia sui social del conduttore: 'Pensate cosa poteva succedere. Se sono qua a parlarvi ora è un ...Clamorosa denuncia di Francesco Facchinetti: "A Conor McGregor è andato il cervello in nero e mi ha dato un pugno in faccia". Il motivo ...La denuncia di Francesco Facchinetti: "Conor McGregor mi ha aggredito con un pugno, spaccandomi il labbro. Lo denuncio, è pericoloso" ...