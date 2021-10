Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor | “Naso spaccato” – VIDEO

(Di domenica 17 ottobre 2021)è statodal campione MMA. La testimonianza in un. Disavventura per. Il figlio d’arte attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di non restare in silenzio e di raccontare quanto accaduto qualche ora fa, almeno della scrittura, mentre era fuori a cena. Si tratta di un incubo. L'articolo proviene da Inews.it.

'All'improvviso ha tirato un pugno in faccia a': così, in una storia su Instagram, la moglie diracconta che Conor McGregor ha picchiato il marito. 'Poteva ucciderlo, si è spaccato labbra e naso - il racconto di Wilma Helena Faissol -è volato indietro, è caduto ...Brutta disavventura per, che sulla sua pagina Instagram ha raccontato di aver passato una notte da incubo per colpa di Conor McGregor , il campione di MMA in questi giorni in Italia (ieri è andato a ...Il lottatore irlandese era a Roma e dopo aver passato la serata in compagnia dello showman lo ha picchiato dal nulla. La moglie: «Poteva morire. E’ una persona pericolosa» ...«All'improvviso ha tirato un pugno in faccia a Francesco»: così, in una storia su Instagram, la moglie di Francesco Facchinetti ...