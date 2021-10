Francesco Facchinetti aggredito da Conor McGregor | “Mi ha dato un pugno senza motivo”

(Di domenica 17 ottobre 2021)da. Questo il racconto dell’ex DJche arriva dalle sue storie su Instagram. Durante la notte, spiega il figlio d’arte, di fronte all’hotel St. Regis di Roma il campione di MMA lo ha colpito con unin pieno voltoun apparente. Secondo la sua versione il tutto sarebbe avvenuto in predi almeno 10 testimoni, compresa la moglie e altre amiche, dopo che i due avrebbero trascorso due ore a parlare amichevolmente e a scherzare insieme., del resto, afferma di essere da sempre un fan del fighter.da ...

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo»

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti

"Connor McGregor mi ha dato un pugno, dal nulla". Questa il racconto disu Instagram, poi ribadito sulla stessa piattaforma social dalla moglie Wilma Faissol, dell'incredibile aggressione subita dal campione di MMA (Arti Marziali Miste), che si ...Commenta per primo Una vicenda surreale è quella che ha visto protagonista, suo malgrado,. Il noto conduttore e manager discografico è stato aggredito nella notte di sabato 16 ottobre dal lottatore irlandese Conor McGregor. L'alterco ha avuto luogo nell'Hotel Parco ...Francesco Facchinetti aggredito dal lottatore Conor Mc Gregor. Come racconta Prima Como, Facchinetti ha denunciato (via Instagram, ma pure alle Forze dell'ordine) il noto campione di Mma, che a un cer ...Francesco Facchinetti: “L’ho denunciato”. Leggi anche: GF Vip: Facchinetti ha rifiutato Giulia Salemi? Francesco Facchinetti ha scelto di intervenire subito su Instagram così da spiegare nel dettaglio ...