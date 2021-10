Francesco Facchinetti aggredito | Benjamin Mascolo | presente alla serata | racconta nei dettagli cosa è accaduto

Leggi su trashblog

(Di domenica 17 ottobre 2021) In queste ore si sta parlando dell’episodio che ha coinvoltoieri notte a Roma: l’imprenditore hato di essere statodal campione di arti marziali miste, Conor McGregor. L’aggressione, secondo, sarebbe avvenuta senza alcun motivo, all’improvviso, e soprattutto dopo due ore di chiacchiere e risate fatte insieme. Grazie all’intervento dei bodyguard dello sportivo, McGregor sarebbe stato fermato, mentree sua moglie sono stati invitati ad uscire dall’hotel come nulla fosse., con le ferite al labbro e al naso, hato neil’su Instagram, annunciando la volontà di voler agire per vie legali, chiedendo ...