Forza Nuova: Magi, 'mozione Pd sgrammaticatura istituzionale' (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Trovo una grave sgrammaticatura istituzionale laq mozione presentata dal Partito democratico" sullo scioglimento di Forza Nuova. Lo ha affermato il deputato Riccardo Magi intervenendo all'Assemblea di 'Più Europa'. "Siamo stati tra i primi -ha aggiunto- a portare solidarietà al segretario Landini e alla Cgil, ma la legge Scelba prevede due vie per lo scioglimento: la Magistratura arriva a prendere questa decisione sulla base di una sentenza avvalendosi della Polizia giudiziaria, della Digose e dei Servizi di intelligence; stessa cosa può fare il Governo, ma è una via residuale, solo in casi eccezionali, nel momento in cui si scopre che una Forza politica ha un arsenale, sta per commettere un reato gravissimo e quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Trovo una gravelaqpresentata dal Partito democratico" sullo scioglimento di. Lo ha affermato il deputato Riccardointervenendo all'Assemblea di 'Più Europa'. "Siamo stati tra i primi -ha aggiunto- a portare solidarietà al segretario Landini e alla Cgil, ma la legge Scelba prevede due vie per lo scioglimento: lastratura arriva a prendere questa decisione sulla base di una sentenza avvalendosi della Polizia giudiziaria, della Digose e dei Servizi di intelligence; stessa cosa può fare il Governo, ma è una via residuale, solo in casi eccezionali, nel momento in cui si scopre che unapolitica ha un arsenale, sta per commettere un reato gravissimo e quindi ...

