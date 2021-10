Forza Nuova: Bonino, 'tantissimi dubbi su scioglimento, li spingiamo a clandestinità' (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Sullo scioglimento di Forza Nuova "vi confesso che ho tantissimi dubbi". Lo ha affermato Emma Bonino, intervenendo all'assemblea di Più Europa. "Ascolterò la Lamorgese martedì e poi le mozioni che arrivano mercoledì, ma io -ha ribadito la leader Radicale- ho dubbi". "Temo che li spingiamo alla clandestinità, perchè se è un umore del Paese tu lo sciogli e quello si ricompatta nella clandestinità, quindi peggio ancora, per rinascere tra tre settimane chiamandosi 'Forza vecchia' invece di Forza Nuova. E' una linea semplicista e non efficace, come se esistesse solo Forza Nuova, ma il grumo violento che circola ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott. (Adnkronos) - Sullodi"vi confesso che ho". Lo ha affermato Emma, intervenendo all'assemblea di Più Europa. "Ascolterò la Lamorgese martedì e poi le mozioni che arrivano mercoledì, ma io -ha ribadito la leader Radicale- ho". "Temo che lialla, perchè se è un umore del Paese tu lo sciogli e quello si ricompatta nella, quindi peggio ancora, per rinascere tra tre settimane chiamandosi 'vecchia' invece di. E' una linea semplicista e non efficace, come se esistesse solo, ma il grumo violento che circola ...

Advertising

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - DSantanche : Gli arrestati: «Durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa per il corteo verso la Cgi… - fattoquotidiano : Green pass, De Luca: “Non ti vaccini e vuoi tamponi gratis? Le tue fisime te le paghi tu”. Su Forza Nuova: “Pugno d… - Samanta8888 : RT @LaVeritaWeb: Migliaia di persone a Milano, tensione e scontri con la polizia. A Torino duello anarchici-Forza nuova. Roberto? Burioni s… - fattoquotidiano : Sciogliere Forza Nuova con decreto legge è una strada che a Palazzo Chigi hanno esaminato, ma che reputano impratic… -