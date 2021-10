Fondazione Il Giglio dona un pastore speciale al cardinale Sepecrona (Di domenica 17 ottobre 2021) Un pastore artistico raffigurante re Francesco II di Borbone è stato donato dalla Fondazione Il Giglio al cardinale Crescenzio Sepe “in segno di gratitudine per il contributo dato all’apertura del processo di beatificazione dell’ultimo Sovrano delle Due Sicilie”, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa nel Dicembre 2020. Il pastore presepiale, realizzato dal laboratorio del maestro artigiano Salvatore De Francesco, riproduce le fattezze di Re Francesco II sulla base di uno studio di foto d’epoca. Al cardinale Sepe è stata donata anche una copia del libro “Francesco II di Borbone. il Re cattolico” che raccoglie cinque saggi storici e ed uno scritto inedito del sovrano. La Fondazione il Giglio organizza per gli studenti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) Unartistico raffigurante re Francesco II di Borbone è statoto dallaIlalCrescenzio Sepe “in segno di gratitudine per il contributo dato all’apertura del processo di beatificazione dell’ultimo Sovrano delle Due Sicilie”, proclamato Servo di Dio dalla Chiesa nel Dicembre 2020. Ilpresepiale, realizzato dal laboratorio del maestro artigiano Salvatore De Francesco, riproduce le fattezze di Re Francesco II sulla base di uno studio di foto d’epoca. AlSepe è statata anche una copia del libro “Francesco II di Borbone. il Re cattolico” che raccoglie cinque saggi storici e ed uno scritto inedito del sovrano. Lailorganizza per gli studenti ...

Advertising

palermomaniait : Terza dose per il personale sanitario della Fondazione Giglio di Cefalù - - QdSit : Ha preso il via oggi la campagna di vaccinazione per la somministrazione della terza dose al personale sanitario de… - himeralive : Covid: terza dose per il personale sanitario della fondazione Giglio #Coronavirus #Giglio #Himeraliveit #TerzaDose… - GiornaleLORA : Covid: terza dose per il personale sanitario della Fondazione Giglio iniziata la vaccinazione con la struttura comm… - himeralive : Prosegue lo stato di agitazione dei medici dell'ospedale Giglio di Cefalù. I rappresentanti sindacali di Fp Cgil, C… -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Giglio Pastore artistico di Francesco II in dono al Card. Sepe Un pastore artistico raffigurante re Francesco II di Borbone è stato donato dalla Fondazione Il Giglio al Cardinale Crescenzio Sepe "in segno di gratitudine per il contributo dato all' apertura del processo di beatificazione dell' ultimo Sovrano delle Due Sicilie", proclamato Servo ...

Vaccini, terza dose per il personale sanitario del Giglio di Cefalù CEFALU' (PALERMO) " Ha preso il via quest'oggi la campagna di vaccinazione per la somministrazione della terza dose al personale sanitario della Fondazione Giglio di Cefalù, in provincia di Palermo. Tra i primi a ricevere il vaccino i responsabili delle unità operative di ortopedia Filippo Boniforti, di neurologia Luigi Grimaldi, di ...

Terza dose per il personale sanitario della Fondazione Giglio di Cefalù Palermomania.it Fondazione Il Giglio dona un pastore speciale al cardinale Sepecrona Un pastore artistico raffigurante re Francesco II di Borbone è stato donato dalla Fondazione Il Giglio al Cardinale Crescenzio Sepe “in segno di gratitudine per il contributo dato all’apertura del pro ...

Santo l'ultimo re delle Due Sicilie: va avanti il "processo" canonico La Fondazione Il Giglio fa realizzare un pastore speciale dal Maestro artigiano De Francesco da donare al cardinale Crescenzio Sepe in segno di gratitudine per il contributo dato al processo di beatif ...

Un pastore artistico raffigurante re Francesco II di Borbone è stato donato dallaIlal Cardinale Crescenzio Sepe "in segno di gratitudine per il contributo dato all' apertura del processo di beatificazione dell' ultimo Sovrano delle Due Sicilie", proclamato Servo ...CEFALU' (PALERMO) " Ha preso il via quest'oggi la campagna di vaccinazione per la somministrazione della terza dose al personale sanitario delladi Cefalù, in provincia di Palermo. Tra i primi a ricevere il vaccino i responsabili delle unità operative di ortopedia Filippo Boniforti, di neurologia Luigi Grimaldi, di ...Un pastore artistico raffigurante re Francesco II di Borbone è stato donato dalla Fondazione Il Giglio al Cardinale Crescenzio Sepe “in segno di gratitudine per il contributo dato all’apertura del pro ...La Fondazione Il Giglio fa realizzare un pastore speciale dal Maestro artigiano De Francesco da donare al cardinale Crescenzio Sepe in segno di gratitudine per il contributo dato al processo di beatif ...