Fiorentina, i convocati di Italiano per il Venezia (Di domenica 17 ottobre 2021) La Fiorentina ha presentato la lista dei convocati per il match di domani contro il Venezia. Ecco l’elenco completo: Portieri: Fogli, Rosati, Terracciano.Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Quarta, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira.Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Munteanu, Saponara, Vlahovic. FOTO: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Laha presentato la lista deiper il match di domani contro il. Ecco l’elenco completo: Portieri: Fogli, Rosati, Terracciano.Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Quarta, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bonaventura, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira.Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Munteanu, Saponara, Vlahovic. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DIRETTA Serie A, Napoli - Torino 0 - 0 | Si parte! Un'impresa che il tecnico proverà a bissare, contando anche su Belotti, tornato tra i convocati ... Milan* 22 punti, Napoli 21, Inter* 17, Roma 15, Lazio* e Atalanta* 14, Fiorentina e Bologna* 12, ...

Fiorentina, i convocati: assente Kokorin, ci sono Milenkovic e Pulgar Commenta per primo Ecco la lista dei giocatori viola a disposizione di Italiano per Venezia - Fiorentina: 1) AMRABAT Sofyan 2) BENASSI Marco 3) BIRAGHI Cristiano 4) BONAVENTURA Giacomo 5) CALLEJÓN BUENO Josè Maria 6) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio 7) DUNCAN Joseph Alfred 8) FOGLI Gabriele (P) ...

Fiorentina, i convocati per il Venezia GianlucaDiMarzio.com KOKORIN, Affaticamento muscolare lo ha messo ko Niente trasferta a Venezia per l'attaccante della Fiorentina Sasha Kokorin: il russo (che ieri, come documentato da Firenzeviola.it, non aveva partecipato alla seduta di antivigilia al Franchi ...

Fiorentina, i convocati per il Venezia Dopo la sosta per le nazionali, la Fiorentina torna in campo al Penzo contro il Venezia per cercare la quarta vittoria consecutiva in trasferta. Italiano per la gara contro gli ar ...

