Festival della Cultura giapponese con l’ambasciatore Oe (Di domenica 17 ottobre 2021) Si è tenuto sabato e domenica 3 ottobre, il Festival di Cultura giapponese, organizzato dal Comune di Civitavecchia e dall’Associazione ‘Amici di Ishinomaki’, con la collaborazione, tra gli altri, dell’Ambasciata del Giappone in Italia con Sua Eccellenza l’ambasciatore Hiroshi Oe, dell’Istituto giapponese di Cultura e della sede di Roma dell’Ente Nazional e del Turismo giapponese (JNTO), e il sostegno della Cassa di Risparmio di Civitavecchia. L’evento in occasione del 50mo anniversario del gemellaggio tra il Comune in provincia di Roma e la citta di Ishinomaki. Molti gli ospiti che animeranno la kermesse, tra cui spiccano l’ambasciatore del Giappone in Italia, Hiroshi Oe, e il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) Si è tenuto sabato e domenica 3 ottobre, ildi, organizzato dal Comune di Civitavecchia e dall’Associazione ‘Amici di Ishinomaki’, con la collaborazione, tra gli altri, dell’Ambasciata del Giappone in Italia con Sua EccellenzaHiroshi Oe, dell’Istitutodisede di Roma dell’Ente Nazional e del Turismo(JNTO), e il sostegnoCassa di Risparmio di Civitavecchia. L’evento in occasione del 50mo anniversario del gemellaggio tra il Comune in provincia di Roma e la citta di Ishinomaki. Molti gli ospiti che animeranno la kermesse, tra cui spiccanodel Giappone in Italia, Hiroshi Oe, e il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto ...

