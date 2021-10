Festa del Cinema di Roma, Johnny Depp: “Hollywood è una macchina infernale che sputa banalità. Grazie al cielo ne ho preso le distanze” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Hollywood è una macchina che sputa banalità, priva di comprensione e conoscenze, è perfetta per andare in vacanza. Io Grazie al cielo ne ho preso le distanze, quello è un luogo dove andare in vacanza, ma è una macchina infernale”. Acclamato, idolatrato, letteralmente assediato da orde di teenager (da Fiumicino all’hotel con l’effetto di un ritardo monstre sulla scaletta Romana..), “travestito” da se stesso ma con qualche (evidente) chilo di troppo, Johnny Depp è finalmente giunto nella Capitale. Il “colpaccio” di Alice della Città – la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma – ha portato con sé ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) “è unache, priva di comprensione e conoscenze, è perfetta per andare in vacanza. Ioalne hole, quello è un luogo dove andare in vacanza, ma è una”. Acclamato, idolatrato, letteralmente assediato da orde di teenager (da Fiumicino all’hotel con l’effetto di un ritardo monstre sulla scalettana..), “travestito” da se stesso ma con qualche (evidente) chilo di troppo,è finalmente giunto nella Capitale. Il “colpaccio” di Alice della Città – la sezione autonoma e parallela delladeldi– ha portato con sé ...

