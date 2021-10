Fabregas e la rivelazione sull' addio di Messi al Barcellona

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fabregas rivelazione

Corriere dello Sport.it

Dopo bel 18 anni Lionel Messi ha tagliato il cordone ombelicale che lo legava al Barcellona. Il trasferimento della Pulce al Psg segna un cambiamento epocale nel calcio. Nonostante sia ormai passato ...... che in estate ha lasciato la Spagna per il Psg Ai microfoni di Amazon Prime, Cescha svelato un retroscena sull'addio di Messi al Barcellona.- "Ero in vacanza con lui una ...Cesc Fabregas svela il clamoroso retroscena sull’amico ed ex compagno di squadra, che in estate ha lasciato la Spagna per il Psg Ai microfoni di Amazon Prime, Cesc Fabregas ha svelato un retroscena su ...