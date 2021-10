Everton-West Ham (17 ottobre, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 17 ottobre 2021) Ora di domenica pomeriggio la classifica sarà diversa, ma per il momento l’Everton è quinto con gli stessi punti di Man City, Man United e Brighton, e a due punti dalla testa. Il West Ham, invece, che in Premier League ha fatto solo cinque punti nelle ultime cinque uscite, è scivolato un po’ indietro con InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 17 ottobre 2021) Ora di domenica pomeriggio la classifica sarà diversa, ma per il momento l’è quinto con gli stessi punti di Man City, Man United e Brighton, e a due punti dalla testa. IlHam, invece, che in Premier League ha fatto solo cinque punti nelle ultime cinque uscite, è scivolato un po’ indietro con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Regor_02 : Serie A J8 Cagliari 1-1 Sampdoria Genoa 0-2 Sassuolo Udinese 1-2 Bologna Empoli 0-2 Atalanta Napoli 2-0 Torino Juv… - turchetti_fabio : @FBiasin Da LAZIALE penso che per Fair play dovessero interrompere il gioco. Di Canio lo fece tra Everton e West Ha… - periodicodaily : Everton-West Ham United: pronostico e possibili formazioni #17ottobre #premierleague - zazoomblog : Everton-West Ham (17 ottobre ore 15:00): formazioni quote pronostici - #Everton-West #ottobre #15:00): - infobetting : Everton-West Ham (17 ottobre, ore 15:00): formazioni, quote, pronostici -