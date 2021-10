Euro2028, la UEFA ostacola la candidatura dell’Italia (Di domenica 17 ottobre 2021) La UEFA non vorrebbe accettare la candidatura dell’Italia per Euro2028: la favorita sarebbe l’Inghilterra Secondo quanto riportato dal Messaggero, la UEFA non vorrebbe accettare la candidatura dell’Italia a Euro2028. L’intenzione dell’organo calcistico sarebbe quello di puntare sull’Inghilterra per l’Europeo, mentre per il Mondiale del 2030 preferirebbe farlo in Spagna e Portogallo. Il gruppo composto da Grecia-Romania-Bulgaria-Serbia punta sia a EURO 2028 che ai Mondiali 2030. A completare l’elenco ci sono infine Russia, Inghilterra e il gruppo Danimarca, Far Oer, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Lanon vorrebbe accettare laper: la favorita sarebbe l’Inghilterra Secondo quanto riportato dal Messaggero, lanon vorrebbe accettare la. L’intenzione dell’organo calcistico sarebbe quello di puntare sull’Inghilterra per l’Europeo, mentre per il Mondiale del 2030 preferirebbe farlo in Spagna e Portogallo. Il gruppo composto da Grecia-Romania-Bulgaria-Serbia punta sia a EURO 2028 che ai Mondiali 2030. A completare l’elenco ci sono infine Russia, Inghilterra e il gruppo Danimarca, Far Oer, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia L'articolo proviene da Calcio News 24.

