Euro 2028 | Italia interessata al bando

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sarebbe la terza volta in assoluto, a 48 anni dal 1980, il presidente federale Gravina ha confermato anche nei giorni scorsi l’intenzione di candidare il nostro Paese a ospitare glipei. Ilcon la procedura per candidarsi a organizzare i campionatiin programma tra sette anni è stato pubblicato: l’l’Uefa apre la corsa:2024 si giocherà in Germania. In queste ore l’UEFA ha pubblicato quella che sarà la road map per l’assegnazione dell’peo che si terrà nel, specificando anche quali sono le richieste infrastrutturali da dover soddisfare. Inutile negare quali i benefici del paese ...

L'Italia, e certo non è un mistero, ambisce a ospitare- Coppa del mondo biennale permettendo - ma la strada azzurra sarà lastricata di ostacoli e, chissà, densa di trappole internazionali. ...Secondo il Daily Mail , sarà l' Inghilterra ad ospitare gli Europei nel. Nonostante il paese sia già stato sede delle fasi finali di2020, potrebbe essere confermato anche per la rassegna continentale in programma tra sette anni. Brutte notizie dunque per l'...La UEFA apre ufficialmente la corsa a ospitare Euro 2028. La confederazione continentale ha infatti pubblicato il bando con la procedura per candidarsi a organizzare i campionati europei in programma.Il calcio si prepara per il futuro. Giorni lunghi fra ieri e domani, giorni strani – canterebbe Francesco Guccini. Perché diverse sono le correnti, più o meno carsiche, ...