Esclusiva | Salernitana | sfiducia a Castori Avanza Colantuono | gli scenari

(Di domenica 17 ottobre 2021) Lanon ha più fiducia nei riguardi di Fabrizioal punto che l’esonero resta un’opzione probabile. Riunione alle 17 per una decisione definitiva, ma ormai il club ha deciso di cambiare. Negli ultimissimi minuti ha preso quota la candidatura di Stefanoche ha già detto sì e si tratterebbe di un ritorno. Piace anche Iachini ma intantoha già detto sì. Sullo sfondo e nulla più altri profili come quelli di Marino e Nicola. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

