Entrava di nascosto nella stalla per fare sesso con un cavallo: incastrato dalle telecamere fatte installare dalla proprietaria (Di domenica 17 ottobre 2021) Ha installato una telecamera nel fienile della sua proprietà e quello che ha scoperto è stato a dir poco raccapricciante. I fatti. Ci troviamo a Fellsmere, in Florida. Qui – stando a quanto riportato anche dal Daily Star – la signora Catherine Engel ha fatto montare un sistema di vidoseroveglianza nel suo maneggio dopo aver scoperto segni di corde sul collo del proprio cavallo. Il sospetto di violenze ai danni dell'animale era fondato, ma quello che non avrebbe mai potuto immaginare è che l'estraneo che si intrufolava nella proprietà, il signor Santiago Victoria, 57 anni, lo facesse per avere rapporti sessuali con il suo cavallo Mariah. L'episodio cruciale è avvenuto il 18 settembre di quest'anno e non è stato un caso isolato. La telecamere hanno infatti ripreso Victoria tre volte, con il pene in mano ...

