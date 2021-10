Empoli-Atalanta: per tornare al successo Gasperini rilancia Ilicic e Muriel – Segui la diretta della partita (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel giorno del 114° compleanno l’Atalanta è impegnata nell’incontro valido per l’ottava giornata contro l’Empoli. Per festeggiare questo giorno importante con una vittoria il tecnico Gasperini conferma Musso tra i pali, nonostante i viaggi con la nazionale, e rilancia Ilicic dal primo minuto dopo un mese e mezzo dall’ultima volta in cui era sceso in campo dall’inizio con il Bologna. Maglia da titolare anche per il colombiano Muriel per curare la malattia di gol che colpisce i nerazzurri. Panchina per Freuler e Zapata. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021) Nel giorno del 114° compleanno l’è impegnata nell’incontro valido per l’ottava giornata contro l’. Per festeggiare questo giorno importante con una vittoria il tecnicoconferma Musso tra i pali, nonostante i viaggi con la nazionale, edal primo minuto dopo un mese e mezzo dall’ultima volta in cui era sceso in campo dall’inizio con il Bologna. Maglia da titolare anche per il colombianoper curare la malattia di gol che colpisce i nerazzurri. Panchina per Freuler e Zapata.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Zurkowski; Henderson; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, ...

