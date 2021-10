Empoli-Atalanta, le formazioni ufficiali (Di domenica 17 ottobre 2021) Alle 15.0o in campo al “Castellani”, Empoli e Atalanta. Partita interessante, con i bergamaschi che rincorrono la zona Champions. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Haas; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Aurelio Andreazzoli Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini. Foto: Twitter Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Alle 15.0o in campo al “Castellani”,. Partita interessante, con i bergamaschi che rincorrono la zona Champions.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Stulac, Haas; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Aurelio Andreazzoli(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Maehle; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

