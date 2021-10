Empoli, Andreazzoli: «Contento dei ragazzi, gli episodi ci sono andati contro» (Di domenica 17 ottobre 2021) Il mister dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato dopo il pesante ko della squadra toscana contro l’Atalanta Ai microfoni di DAZN, Aurelio Andreazzoli ha analizzato il ko dell’Empoli con l’Atalanta. DICHIARAZIONI – «Credo che siamo cresciuti nella consapevolezza, nella capacità di misurarci contro un avversario fortissimo come l’Atalanta. Poi gli episodi ci sono girati contro. Non era propriamente la giornata ideale per non aver un briciolo di buona sorte, però ho fatto i complimenti ai ragazzi per quanto hanno dato. È una risposta che mi aspettavo da loro, abbiamo combattutto sotto tutti i punti di vista. Mi è dispiaciuto non avere la possibilità di fare il 2-3, perché sarebbero stati cinque o sei minuti ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il mister dell’Aurelioha parlato dopo il pesante ko della squadra toscanal’Atalanta Ai microfoni di DAZN, Aurelioha analizzato il ko dell’con l’Atalanta. DICHIARAZIONI – «Credo che siamo cresciuti nella consapevolezza, nella capacità di misurarciun avversario fortissimo come l’Atalanta. Poi glicigirati. Non era propriamente la giornata ideale per non aver un briciolo di buona sorte, però ho fatto i complimenti aiper quanto hanno dato. È una risposta che mi aspettavo da loro, abbiamo combattutto sotto tutti i punti di vista. Mi è dispiaciuto non avere la possibilità di fare il 2-3, perché sarebbero stati cinque o sei minuti ...

