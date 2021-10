Emirati Arabi, energia pulita con la sabbia dei deserti: il brevetto è made in Italy (Di domenica 17 ottobre 2021) Utilizzare la sabbia per creare energia pulita. L’innovativo sistema di accumulo di energia termica è stato brevettato dalla start up romana Magaldi Green Energy (MGE) che lo sta commercializzando già nei mercati degli Emirati Arabi Uniti e dei Paesi del Golfo con la sua divisione di Dubai, MGE Middle East. La sabbia – da sempre mezzo di accumulo dell’energia generata dall’irraggiamento solare – viene fluidificata tramite un flusso di gas o liquido che riempie lo spazio tra le particelle e riscaldata a temperature superiori a mille gradi generando energia elettrica green. L’energia elettrica e termica prodotta in eccesso viene inoltre acquisita dal sistema che la conserva anche per settimane con perdite molto limitate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 ottobre 2021) Utilizzare laper creare. L’innovativo sistema di accumulo ditermica è stato brevettato dalla start up romana Magaldi Green Energy (MGE) che lo sta commercializzando già nei mercati degliUniti e dei Paesi del Golfo con la sua divisione di Dubai, MGE Middle East. La– da sempre mezzo di accumulo dell’generata dall’irraggiamento solare – viene fluidificata tramite un flusso di gas o liquido che riempie lo spazio tra le particelle e riscaldata a temperature superiori a mille gradi generandoelettrica green. L’elettrica e termica prodotta in eccesso viene inoltre acquisita dal sistema che la conserva anche per settimane con perdite molto limitate ...

