Emilia Romagna | CaramanicaRA | “Su soppressione scoiattolo grigio Regione illogica e fuori luogo”

Emilia Romagna, Caramanica(RA): “Su soppressione scoiattolo grigio Regione illogica e fuori luogo” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Continuiamo ad osservare con grande preoccupazione e ferma contrarietà quanto sta accadendo in Emilia Romagna, dove la giunta regionale del presidente Bonaccini avrebbe adottato una delibera che prevede la cattura e la soppressione di alcuni esemplari di scoiattolo grigio con anidride carbonica, apparsi recentemente nel territorio Piacentino. Siamo di fronte a un fenomeno illogico, medioevale, che rischia di incidere negativamente sulla vita di migliaia di poveri esemplari. In questo contesto, non comprendiamo perché la Regione Emilia Romagna debba ricorrere a metodi così impattanti ed estremi senza nemmeno aver considerato la messa in campo di strumenti meno invasivi e di prevenzione, come la sterilizzazione ad esempio. Sollecitiamo, pertanto, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Continuiamo ad osservare con grande preoccupazione e ferma contrarietà quanto sta accadendo in, dove la giunta regionale del presidente Bonaccini avrebbe adottato una delibera che prevede la cattura e ladi alcuni esemplari dicon anidride carbonica, apparsi recentemente nel territorio Piacentino. Siamo di fronte a un fenomeno illogico, medioevale, che rischia di incidere negativamente sulla vita di migliaia di poveri esemplari. In questo contesto, non comprendiamo perché ladebba ricorrere a metodi così impattanti ed estremi senza nemmeno aver considerato la messa in campo di strumenti meno invasivi e di prevenzione, come la sterilizzazione ad esempio. Sollecitiamo, pertanto, ...

Advertising

sbonaccini : Difendere la democrazia e i valori dell'antifascismo non è di parte, è di tutti e per tutti. Anche la Regione Emili… - sbonaccini : BIGLIETTO SUGLI AUTOBUS CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT: L'EMILIA-ROMAGNA PRIMA IN ITALIA. Dopo Modena, da oggi an… - MediasetTgcom24 : Scioperi, bloccato l'hub Amazon di Piacenza #Sciopero - ItalyAsiaModels : Casting comparse ambosessi per il film: La California – Emilia Romagna - Patrici04278024 : RT @_Pehicc: Regione dell'Emilia Romagna: Contro l'abbattimento dello scoiattolo grigio in Emilia Romagna. - Firma la petizione! https://t.… -