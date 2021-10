Elisoccorso 118 Salerno e Cnsas salvano norvegese a Capri – VIDEO (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Delicato quanto spettacolare intervento dell’Elisoccorso del 118 Salerno a Capri. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto sul Sentiero Dente Cala. Il Cnsas ricostruisce: “Una escursionista norvegese di 66 anni stava percorrendo il sentiero insieme a un gruppo di altri escursionisti ma per una lesione ad un ginocchio non è più riuscita a proseguire. Il gruppo ha allertato il 118 che ha inviato sul posto l’elicottero dell’Elisoccorso 118 di Salerno. La donna è stata raggiunta dall’equipe sanitaria che ha provveduto a stabilizzarla ed ha deciso per un recupero al verricello con triangolo di evacuazione. La presenza casuale sul posto di un Tecnico di Elisoccorso del 118 ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Delicato quanto spettacolare intervento dell’del 118. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto sul Sentiero Dente Cala. Ilricostruisce: “Una escursionistadi 66 anni stava percorrendo il sentiero insieme a un gruppo di altri escursionisti ma per una lesione ad un ginocchio non è più riuscita a proseguire. Il gruppo ha allertato il 118 che ha inviato sul posto l’elicottero dell’118 di. La donna è stata raggiunta dall’equipe sanitaria che ha provveduto a stabilizzarla ed ha deciso per un recupero al verricello con triangolo di evacuazione. La presenza casuale sul posto di un Tecnico didel 118 ha ...

Advertising

anteprima24 : ** #Elisoccorso 118 #Salerno e #Cnsas salvano norvegese a #Capri - VIDEO ** - SilviaPonti4 : RT @AREULombardia: Oggi a @Volandia con la Fondazione Pro Elisoccorso per la presentazione del libro 'Missione Paziente'. A seguire, adult… - FrancescaGuido3 : RT @AREULombardia: Oggi a @Volandia con la Fondazione Pro Elisoccorso per la presentazione del libro 'Missione Paziente'. A seguire, adult… - PChiapparone : RT @AREULombardia: Oggi a @Volandia con la Fondazione Pro Elisoccorso per la presentazione del libro 'Missione Paziente'. A seguire, adult… - NotarCris : RT @AREULombardia: Oggi a @Volandia con la Fondazione Pro Elisoccorso per la presentazione del libro 'Missione Paziente'. A seguire, adult… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisoccorso 118 Incidente in moto, morto a Bologna ex insegnante in pensione Immediati i soccorsi del 118, con due ambulanze e un elisoccorso, ma ormai era troppo tardi: Maneo era già morto nell'impatto. Nel frontale è rimasto ferito ma non in modo grave il conducente della ...

VIBO VALENTIA. CADE CON PARAPENDIO E SI SCHIANTA A TERRA, GRAVE 47ENNE DI BRONTE Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Soriano Calabro (dottoressa Santoro, infermiere ... trattandosi di politrauma, gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso (dottore ...

Elisoccorso 118 Salerno e Cnsas salvano norvegese a Capri (VIDEO) anteprima24.it Escursionista norvegese si ferisce su un sentiero a Capri: l'intervento dell'elisoccorso | VIDEO Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nella giornata di sabato a Capri sul Sentiero Dente Cala. Una donna, escursionista norvegese di 66 anni, stava percorrendo il sentiero in ...

Doppio infortunio alla centrale elettrica di Turbigo Il sistema 118-Areu è intervenuto con due ambulanze ed elisoccorso a Turbigo, per un infortunio sul lavoro avvenuto in via Centrale Termica, alla centrale elettrica in smantellamento. Il 49enne è stat ...

Immediati i soccorsi del, con due ambulanze e un, ma ormai era troppo tardi: Maneo era già morto nell'impatto. Nel frontale è rimasto ferito ma non in modo grave il conducente della ...Sul posto sono intervenuti i sanitari deldi Soriano Calabro (dottoressa Santoro, infermiere ... trattandosi di politrauma, gli operatori hanno richiesto l'intervento dell'(dottore ...Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto nella giornata di sabato a Capri sul Sentiero Dente Cala. Una donna, escursionista norvegese di 66 anni, stava percorrendo il sentiero in ...Il sistema 118-Areu è intervenuto con due ambulanze ed elisoccorso a Turbigo, per un infortunio sul lavoro avvenuto in via Centrale Termica, alla centrale elettrica in smantellamento. Il 49enne è stat ...