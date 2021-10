Elezioni Roma 2021, risultati ballottaggio 17 e 18 ottobre 2021: affluenza, exit poll e proiezioni (Di domenica 17 ottobre 2021) Elezioni Roma 2021, risultati ballottaggio 17 e 18 ottobre 2021. Ancora poche ore e la Capitale avrà il suo nuovo Sindaco. Dopo il mancato approdo al ballottaggio del Sindaco uscente Virginia Raggi la partita si gioca tra la coalizione di centrodestra del candidato Enrico Michetti e quella di centrosinistra che appoggia Roberto Gualtieri. Il primo turno, svoltosi nel weekend del 3-4 ottobre, ha visto arrivare quasi appaiati i due candidati, con Michetti in testa con uno scarto di circa 3 punti percentuali. A fare la differenza, allora, potrebbe essere il bacino di voti andato al Movimento 5 Stelle così come le preferenze ottenute da Calenda. Parliamo di oltre 400.000 voti che potrebbero spostare l’ago ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021)17 e 18. Ancora poche ore e la Capitale avrà il suo nuovo Sindaco. Dopo il mancato approdo aldel Sindaco uscente Virginia Raggi la partita si gioca tra la coalizione di centrodestra del candidato Enrico Michetti e quella di centrosinistra che appoggia Roberto Gualtieri. Il primo turno, svoltosi nel weekend del 3-4, ha visto arrivare quasi appaiati i due candidati, con Michetti in testa con uno scarto di circa 3 punti percentuali. A fare la differenza, allora, potrebbe essere il bacino di voti andato al Movimento 5 Stelle così come le preferenze ottenute da Calenda. Parliamo di oltre 400.000 voti che potrebbero spostare l’ago ...

