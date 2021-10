Elezioni comunali | si torna al voto per eleggere 65 sindaci | Alle 19 affluenza al 28 | 04% | in calo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono aperti7 i seggi per i ballottaggi: i riflettori sono puntati soprattutto su Roma e Torino. Si vota infatti per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di ...

Advertising

SkyTG24 : Ballottaggio elezioni Comunali, alle ore 12 affluenza definitiva al 9,73% - Agenzia_Italia : Il M5s ha perso tutti i sindaci nei capoluoghi di Provincia - ilriformista : “Le ragioni dell’astensione non vanno cercate nel cittadini ma nella povertà dell’offerta. I partiti hanno rinuncia… - Carlomrtz : RT @zazoomblog: Elezioni Comunali 2021: ballottaggio a Roma Torino Trieste affluenza alle 12 sotto il 10% - #Elezioni #Comunali #2021: http… - MarcellaSemera1 : Elezioni comunali. I riflettori puntati su ballottaggi di Roma e Torino. Affluenza in calo. Alle 19 è al 27,46. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Alle 12 affluenza al 9,73%, in calo E' del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto dellein corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno ...Leggi ancheamministrative 2021, urne aperte fino alle 23 Ballottaggio Roma, hanno votato ...aperte fino alle 23 Si sono aperte questa mattina alle 7 le urne per il ballottaggio alle...L'affluenza alle urne alle ore 19 per i ballottaggi delle elezioni comunali si attesta al 28,04%. Il dato è stato calcolato una volta resi noti i dati relativi a 30 Comuni sui 63 raccolti dal Viminale ...Elezioni, affluenza al 32 per cento. Giù di 9 punti Il dato rilevato alle 19 della prima giornata di ballottaggio a Benevento. Sotto di nove punti, rispetto alla prima tornata, l'affluenza alle urne n ...