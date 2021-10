Elezioni comunali | si torna al voto per eleggere 65 sindaci | Alle 12 affluenza al 9 | 73% | in calo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Si sono aperti7 i seggi per i ballottaggi: i riflettori sono puntati soprattutto su Roma e Torino. Si vota infatti per scegliere il sindaco di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di ...

Advertising

Corriere : Dove sono le principali sfide dei ballottaggi? Le città che voteranno domani e lunedì - Agenzia_Italia : Il M5s ha perso tutti i sindaci nei capoluoghi di Provincia - ilriformista : “Le ragioni dell’astensione non vanno cercate nel cittadini ma nella povertà dell’offerta. I partiti hanno rinuncia… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #Ballottaggi elezioni comunali, alle ore 12 affluenza definitiva al 9,73% - infoitinterno : Elezioni comunali, ballottaggi in 65 città: occhi puntati su Roma e Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali

Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 12.00 per i ballottaggi delle. A San Vito al Tagliamento su un totale di 13.874 elettori, hanno votato in 1.912 pari al 14 per cento. . 17 ottobre 2021L'affluenza alle urne alle ore 12 del ballottaggio dellesi è attestata al 9,73%, secondo i dati relativi ai 63 comuni raccolti sulla piattaforma Eligendo del Viminale. Mancano dal conteggio i dati dei due comuni del Friuli Venezia Giulia ...Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di affluenza rilevate alle ore 12.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A Trieste su un totale di 184.489 elettori, hanno vota ...Diretta affluenza ballottaggio Elezioni Comunali 2021: risultati 65 Comuni al voto per il secondo turno Amministrative. Roma, Torino, Trieste. Come si vota?