Elezioni amministrative: le vere perdenti sono state le donne. Su 20 città capoluogo al voto nessuna sindaca (Di domenica 17 ottobre 2021) A ballottaggi ancora aperti arrivano le prime riflessioni su queste Elezioni amministrative, l’amichevole prima che la vera partita si giochi, quella per il Quirinale a febbraio. Il dato politico più rilevante di questa tornata elettorale, a parte l’astensione record, è la totale assenza della rappresentanza femminile. Nelle 20 cruciali città capoluogo, dove i partiti si contendono le influenze future sul governo Draghi, le candidate donne sono state pochissime, e comunque completamente scomparse dalla narrazione mediatica. nessuna donna eletta sindaca nelle 10 città che hanno avuto subito il nuovo primo cittadino, nessuna donna a contendersi i ballottaggi. Con l’uscita di scena di Chiara ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021) A ballottaggi ancora aperti arrivano le prime riflessioni su queste, l’amichevole prima che la vera partita si giochi, quella per il Quirinale a febbraio. Il dato politico più rilevante di questa tornata elettorale, a parte l’astensione record, è la totale assenza della rappresentanza femminile. Nelle 20 cruciali, dove i partiti si contendono le influenze future sul governo Draghi, le candidatepochissime, e comunque completamente scomparse dalla narrazione mediatica.donna elettanelle 10che hanno avuto subito il nuovo primo cittadino,donna a contendersi i ballottaggi. Con l’uscita di scena di Chiara ...

you_trend : Aprono in questo momento i seggi in 65 comuni italiani per i #ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota og… - Adnkronos : #Ballottaggi, urne aperte fino alle 23: si vota in 65 comuni. #elezioni #Roma #Torino #Trieste - ilquotidianoweb : #Elezioni #amministrative, ancora in calo l'#affluenza al #ballottaggio: i dati - Serenel73 : RT @paolo_r_2012: Elezioni amministrative 2021, affluenza in calo: alle 12 è sotto 10% - NalessoEleonora : @cicoria_e No, l'antifascismo deve esserci sempre e non è legato ad elezioni amministrative. -