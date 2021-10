“Ecco il nuovo inno della Volley Bergamo: scriverlo è stata una grande emozione” (Di domenica 17 ottobre 2021) Bergamo. Si intitola “Voglia di vincere” ed è firmato dalla band bergamasca dei Plug l’inno ufficiale della nuova Volley Bergamo 1991. Scritto da Stefano Ubi Scioscia con la collaborazione di Luca Ashow Carcione – rispettivamente leader e voce dei Plug – è prodotto da Andrea Pisoni alias Andrew V, uno dei dj più attivi di Bergamo. “L’idea di comporre l’inno – spiega Stefano Ubi Scioscia – è nata dalla Nobiltà Rossoblu, espressione della tifoseria della Volley Bergamo, che voleva coinvolgere in questo progetto una band bergamasca. La proposta mi è stata formulata lo scorso luglio da Paolo Remondini, tifoso nonchè socio della Volley ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021). Si intitola “Voglia di vincere” ed è firmato dalla band bergamasca dei Plug l’ufficialenuova1991. Scritto da Stefano Ubi Scioscia con la collaborazione di Luca Ashow Carcione – rispettivamente leader e voce dei Plug – è prodotto da Andrea Pisoni alias Andrew V, uno dei dj più attivi di. “L’idea di comporre l’– spiega Stefano Ubi Scioscia – è nata dalla Nobiltà Rossoblu, espressionetifoseria, che voleva coinvolgere in questo progetto una band bergamasca. La proposta mi èformulata lo scorso luglio da Paolo Remondini, tifoso nonchè socio...

Advertising

HuffPostItalia : 45mila casi in un giorno in Uk. Non c'è solo la variante Delta a incidere sull'aumento dei casi - thinktankch : RT @byoblu: Ecco il nuovo comunicato dei portuali di Trieste che conferma la continuazione del presidio. - LavoroLuogo : RT @byoblu: Ecco il nuovo comunicato dei portuali di Trieste che conferma la continuazione del presidio. - marilenagasbar1 : RT @byoblu: Ecco il nuovo comunicato dei portuali di Trieste che conferma la continuazione del presidio. - rekotc : RT @byoblu: Ecco il nuovo comunicato dei portuali di Trieste che conferma la continuazione del presidio. -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco nuovo Atac, autisti senza Green pass: ecco le prime sospensioni Le proteste Nonostante l'avvio senza intoppi del nuovo obbligo, qualche sindacato rumoreggia. 'L'azienda ci deve pagare i tamponi, altrimenti siamo pronti ad andare in tribunale', attacca Claudio De ...

DC FanDome: il full trailer italiano di The Batman Sulle note composte dal grande Michael Giacchino , il nuovo sensazionale trailer mostra un Batman ... ed ecco il full trailer di The Batman . Dal trailer italiano, infine, risulta a questo punto ...

Germania, ecco il patto per il nuovo governo "semaforo" la Repubblica Scuola di Castelleone: per il Centro Sinistra la Giunta voleva nascondere il problema Il nostro gruppo consiliare ha a cuore le scuole del nostro Comune, faremo quanto è nelle nostre possibilità per mantenerle a Castelleone di Suasa, senza scuola non c’è futuro e, rispetto al dimension ...

Diretta Sbk 2021/ Superbike streaming video tv Superpole Race e gara-2 Gp Argentina Diretta Sbk 2021 Superbike streaming video tv oggi 17 ottobre: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2 del Gp Argentina a San Juan Villicum.

Le proteste Nonostante l'avvio senza intoppi delobbligo, qualche sindacato rumoreggia. 'L'azienda ci deve pagare i tamponi, altrimenti siamo pronti ad andare in tribunale', attacca Claudio De ...Sulle note composte dal grande Michael Giacchino , ilsensazionale trailer mostra un Batman ... edil full trailer di The Batman . Dal trailer italiano, infine, risulta a questo punto ...Il nostro gruppo consiliare ha a cuore le scuole del nostro Comune, faremo quanto è nelle nostre possibilità per mantenerle a Castelleone di Suasa, senza scuola non c’è futuro e, rispetto al dimension ...Diretta Sbk 2021 Superbike streaming video tv oggi 17 ottobre: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2 del Gp Argentina a San Juan Villicum.