Ecco come l’Algeria punta a diversificare la sua economia (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott – l’Algeria è un importante produttore di petrolio e gas naturale, i quali contribuiscono significativamente sulle entrate statali. Una dipendenza, quella dagli idrocarburi, che però allo stesso tempo crea grossi problemi per diversi motivi. Il primo e senza dubbio più importante è che espone le finanze pubbliche alle (ampie) variazioni dei prezzi sui mercati internazionali. Elemento sul quale, in caso di calo dei corsi, ha poco controllo. Rendendo così assai difficile pianificare investimenti di lungo periodo. La seconda ragione è la consapevolezza da parte dei produttori di petrolio e gas che nei prossimi anni la domanda di oro nero è destinata a raggiungere un picco per poi, lentamente ma gradualmente, diminuire. Questo a causa degli investimenti in fonti rinnovabili o alternative da parte delle nazioni più energivore. Da qui la necessità di trovare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, 17 ott –è un importante produttore di petrolio e gas naturale, i quali contribuiscono significativamente sulle entrate statali. Una dipendenza, quella dagli idrocarburi, che però allo stesso tempo crea grossi problemi per diversi motivi. Il primo e senza dubbio più importante è che espone le finanze pubbliche alle (ampie) variazioni dei prezzi sui mercati internazionali. Elemento sul quale, in caso di calo dei corsi, ha poco controllo. Rendendo così assai difficile pianificare investimenti di lungo periodo. La seconda ragione è la consapevolezza da parte dei produttori di petrolio e gas che nei prossimi anni la domanda di oro nero è destinata a raggiungere un picco per poi, lentamente ma gradualmente, diminuire. Questo a causa degli investimenti in fonti rinnovabili o alternative da parte delle nazioni più energivore. Da qui la necessità di trovare ...

Advertising

NicolaPorro : ??'Mi rivolgo alla farmacia per un #tampone chiedendo se potevo fare un salivare dato un problema nella narice a seg… - AngeloCiocca : Dopo giorni di duri attacchi da #sinistra contro il #centrodestra ecco che, come spesso accade, proprio gli… - reggiadicaserta : #ReggiaExpress ?? Ecco come i viaggiatori sono stati accolti a bordo del treno storico! ?????? Buona visita al Comples… - disciplinaonore : @di_reddito @elio_vito forse sono troppo credulona io, ma a me sembra sincero. non credo che essere di destra vogli… - Angela14061963 : RT @PellizzariGiano: Ecco in parole povere come stanno le cose -