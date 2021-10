È già la piazza di tutti i salernitani: la città ha un nuovo baricentro (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Se all’improvviso scomparisse, probabilmente Salerno non sarebbe più la stessa. A meno di un mese dalla inaugurazione, i salernitani ed i tantissimi visitaori provenienti da fuori città, provincia e regione dimostrano, con la sola (massiccia) presenza, di gradire la fruibilità di questo enorme spazio. Anche per la sua funzione di riammaglio con il molo Manfredi – per la prima volta ‘corpo’ intraneo alla città -; con la villa comunale e con l’area del Teatro Verdi. Di fatto quella piazza ha spostato il baricentro della fruizione cittadina conferendo ampiezza, aria e monumentalità alla classica passeggiata di ogni salernitano: quella sul lungomare. Nella percezione pubblica, il nuovo ‘assetto’ non evita i lati critici. Semplicemente li seimenta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Se all’improvviso scomparisse, probabilmente Salerno non sarebbe più la stessa. A meno di un mese dalla inaugurazione, ied i tantissimi visitaori provenienti da fuori, provincia e regione dimostrano, con la sola (massiccia) presenza, di gradire la fruibilità di questo enorme spazio. Anche per la sua funzione di riammaglio con il molo Manfredi – per la prima volta ‘corpo’ intraneo alla-; con la villa comunale e con l’area del Teatro Verdi. Di fatto quellaha spostato ildella fruizione cittadina conferendo ampiezza, aria e monumentalità alla classica passeggiata di ogni salernitano: quella sul lungomare. Nella percezione pubblica, il‘assetto’ non evita i lati critici. Semplicemente li seimenta ...

Tensioni a Trieste, Puzzer in lacrime. L'ala dura non molla. I sindacati: 'Si liberi il porto' La "piazza", di fatto, è già nelle mani dei nov e dei no Green pass. Il numero dei lavoratori portuali, infatti, dall'inizio della protesta è andato progressivamente diminuendo e ora si aggira su ...

