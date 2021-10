È finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi | svelata l' identità della nuova fiamma dell' attaccante

(Di domenica 17 ottobre 2021) Nella serata di ieri, parole pesanti pubblicate in una story sul noto social network Instagram da, agente e dal 2014 moglieargentino, che hanno annunciato una separazione improvvisa con il marito: "Hai rovinato un’altra famiglia per una t***a". Il riferimento è noto: nel 2013 la showgirl argentina aveva divorziato dal marito, l'ex calciatore Maxi Lopez, perché innamorata proprioex Samp e Inter che ha sposato l'anno successivo. Vista la frase pubblicata dasul social,pare essere stato parte attiva di quella vicenda e adesso avrebbe "rovinato un'altra famiglia" a causa di una...

Di mariaritagagliardi - 17/10/2021Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbea causa di un tradimento, come denunciato in una story dalla stessa showgirl / procuratrice argentina. La relazioneMauro Icardi e Wanda Nara sarebbe ...