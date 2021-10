Due decessi per Covid in Lombardia che registra 297 contagi, 28 nuovi casi a Bergamo (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Ministero della Salute rende noto, come ogni giorno, il bollettino con i dati dei contagi per Covid 19. In Lombardia si registrano nelle ultime 24 ore 297 nuovi contagi. I DATI Milano: 286.371 (95) Brescia: 111.909 (36) Varese: 91.534 (15) Monza e della Brianza: 82.866 (31) Como: 62.456 (33)Bergamo: 56.485 (28) Pavia: 46.170 (13) Mantova: 37.963 (5) Cremona: 28.696 (13) Lecco: 25.866 (1) Lodi: 17.937 (5) Sondrio: 16.058 (5) Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Ministero della Salute rende noto, come ogni giorno, il bollettino con i dati deiper19. Insino nelle ultime 24 ore 297. I DATI Milano: 286.371 (95) Brescia: 111.909 (36) Varese: 91.534 (15) Monza e della Brianza: 82.866 (31) Como: 62.456 (33): 56.485 (28) Pavia: 46.170 (13) Mantova: 37.963 (5) Cremona: 28.696 (13) Lecco: 25.866 (1) Lodi: 17.937 (5) Sondrio: 16.058 (5)

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus: rispetto ai non vaccinati, la riduzione dell'incidenza tra i completamente vaccinati è pari a -79/… - infoitinterno : Covid, 71 nuovi casi in Calabria e due decessi: in calo i ricoveri - infoitinterno : Covid, stabile il numero di contagi in Calabria ma si contano due decessi - pippobello67 : Totale morti in 2 anni: 130.000. Morti di cancro in un anno 183.000, in due anni 366.000. Nei 65000 morti annui di… - StefanoSamma7 : @Ruffino_Lorenzo ???? Decessi in ospedale tra lunedì e domenica - questa settimana: 198 - scorsa settimana: 240 - du… -